Polideportivo

VG Calcos campeón de la Finalísima femenina del Futsal AFA

Porreddeportiva

Abr 6, 2026

 

En el Polideportivo Cincuentenario, con una importante convocatoria de público, VG Fútbol se consagró campeón de la Finalísima de la Primera División femenina del Futsal AFA tras vencer con claridad por 6 a 1 a San Martín, en una competencia organizada por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF).

 

El equipo ganador mostró solidez colectiva y eficacia ofensiva, con tantos de Fernanda Ramírez, Milagros Maciel y Araceli Ramírez, quienes marcaron dos tantos cada una. Celeste Rojas convirtió para el Franjeado. El encuentro contó con el correcto arbitraje de Nelson Salinas y Javier Cardozo.

 

La premiación fue encabezada por el dirigente Gustavo Chacón, que destacó el crecimiento de la disciplina y transmitió el reconocimiento del referente del futsal local, Adán Cano.

 

Con este título, VG Fútbol representará a la LFF en la Etapa Regional del Futsal AFA -con sede y fecha a confirmar-, clasificatorio para la última fase de la Liga Nacional, donde participan las mejores jugadoras del país.

 

*2 de Abril, campeón del Torneo de Verano*

 

En la rama masculina, 2 de Abril se adjudicó la Copa de Oro del Torneo de Verano tras superar por penales 6 a 5 a Atlético Rafaela, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario. En tanto, Taekwondo Futsal se quedó con la Copa de Plata al vencer a Pumas por 3 a 2, en una jornada que reflejó el progreso institucional y deportivo del balompié salonero.

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Polideportivo

Travesía Náutica «Fundación  de la Ciudad de Formosa»

Abr 6, 2026 reddeportiva
Polideportivo

HOMENAJE A DON ENRIQUE MORA  EN «EL DEPORTE EN LA MEMORIA»

Abr 4, 2026 reddeportiva
Polideportivo

Se jugó la final del Torneo “Más Que Vencedores” con la presencia de Jofré

Mar 30, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

VG Calcos campeón de la Finalísima femenina del Futsal AFA

6 de abril de 2026 reddeportiva
Polideportivo

Travesía Náutica «Fundación  de la Ciudad de Formosa»

6 de abril de 2026 reddeportiva
Fútbol

LO QUE DEJÓ LA IDA DE CUARTOS DE  FINAL DEL FEDERATIVO DE CLUBES

6 de abril de 2026 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA CAYÓ FRENTE A OLÍMPICO POR 87-78

6 de abril de 2026 reddeportiva