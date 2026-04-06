VG Calcos campeón de la Finalísima femenina del Futsal AFA

En el Polideportivo Cincuentenario, con una importante convocatoria de público, VG Fútbol se consagró campeón de la Finalísima de la Primera División femenina del Futsal AFA tras vencer con claridad por 6 a 1 a San Martín, en una competencia organizada por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF).

El equipo ganador mostró solidez colectiva y eficacia ofensiva, con tantos de Fernanda Ramírez, Milagros Maciel y Araceli Ramírez, quienes marcaron dos tantos cada una. Celeste Rojas convirtió para el Franjeado. El encuentro contó con el correcto arbitraje de Nelson Salinas y Javier Cardozo.

La premiación fue encabezada por el dirigente Gustavo Chacón, que destacó el crecimiento de la disciplina y transmitió el reconocimiento del referente del futsal local, Adán Cano.

Con este título, VG Fútbol representará a la LFF en la Etapa Regional del Futsal AFA -con sede y fecha a confirmar-, clasificatorio para la última fase de la Liga Nacional, donde participan las mejores jugadoras del país.

*2 de Abril, campeón del Torneo de Verano*

En la rama masculina, 2 de Abril se adjudicó la Copa de Oro del Torneo de Verano tras superar por penales 6 a 5 a Atlético Rafaela, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario. En tanto, Taekwondo Futsal se quedó con la Copa de Plata al vencer a Pumas por 3 a 2, en una jornada que reflejó el progreso institucional y deportivo del balompié salonero.