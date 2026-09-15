VG Calcos fue subcampeón en Bariloche y jugará en la Primera División Nacional

El equipo representativo de la Liga Formoseña de Fútbol, VG Calcos, se consagró subcampeón del Torneo Federal Amateur Femenino Zona Ascenso del Futsal AFA, disputado en Bariloche (Río Negro), y logró el gran objetivo de obtener el ascenso a la Primera División Nacional.

Después de cinco jornadas de competencia, el certamen tuvo su definición en el Gimnasio Municipal N.º 3 “Alberto Gabriel Icare”, donde equipos de distintos puntos del país disputaron los lugares de privilegio. Maragatas de Viedma se quedó con el título tras vencer a VG Calcos.

Distinciones individuales para las formoseñas

La destacada actuación del conjunto formoseño también se reflejó en los reconocimientos individuales obtenidos durante el torneo. Soledad Eymann y Myriam Acosta fueron distinguidas por conformar la valla menos vencida del certamen, mientras que Araceli Ramírez se consagró como máxima goleadora del campeonato, coronando una gran actuación personal.

Además, la delantera Tania Lezcano fue convocada a la Selección Argentina, como reconocimiento a su desempeño en tierra patagónica y en una nueva distinción que enorgullece al futsal formoseño.

Desde la Liga, a través del responsable de la disciplina, Adan Cano, felicita a las jugadoras, cuerpo técnico y a toda la institución por el logro conseguido, y le desea los mayores éxitos en sus próximos desafíos deportivos.

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