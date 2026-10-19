Tal como viene ocurriendo en los últimos años y, claramente como fruto de un trabajo puntual, los dos primeros lugares de los cuatro podios de bádminton en los Juegos Evita Formoseños quedaron en manos de deportistas de Villa Dos Trece.

El Provincial tuvo en competencia a jugadores de Laguna Blanca, Villa Dos Trece, El Colorado, Palo Santo y Formosa y se desarrolló en el Polideportivo Cincuentenario ubicado en la ciudad capital, con dos modalidades para cada rama, doble y single.

De esta manera había cuatro lugares que esperaban por sus dueños y los propietarios fueron las chicas y chicos de Villa Dos Trece que no solo fueron campeones, sino que también se llevaron los segundos lugares, e incluso en doble masculino, los tres escalones del podio.

Detalle de cada categoría

Femenino: Doble: 1° Sofía Ojeda y Loana Galán de Villa Dos Trece, 2° Kenia Ramírez y Maymara Mitrofanonn de Villa Dos Trece y 3° Sol Cano y Lucila Carabajal de El Colorado.

Single: 1° Alejandra Aguirre de Villa Dos Trece, 2° Diana Zalazar de Villa Dos Trece y 3° Agostina Leineiter de El Colorado.

Masculino: Doble: 1° Ian Ríos y Valentino Ramírez de Villa Dos Trece, 2° Walter Medina y Santino Gutiérrez de Villa Dos Trece y 3° Thiago Díaz y Carlos Quidt de Villa Dos Trece.

Single: 1° Marcos Gutiérrez de Villa Dos Trece, 2° Brandon Suárez de Villa Dos Trece y 3° Thiago Franco de Laguna Blanca.

FOTO: Las chicas fueron excelentes protagonistas del provincial de bádminton.

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