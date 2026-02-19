Voleibol

VOLEIBOL: SAN MARTÍN GANÓ EN EL DEBUT

Feb 18, 2026

 

El conjunto de San Martín de Formosa comenzó con el pie derecho su participación en la Liga Nacional Femenina, competencia organizada por la FeVA,y que entregará dos boletos para la Liga Femenina del Voleibol Argentina. En el estadio del Club General San Martín Pacifico de Mendoza, superó a Unión de Santa Fe por 3-0 (25-21, 25-18 y 25-23).

El equipo dirigido por el villamariense Cristian Alejandro Ambrosini, volverá a jugar este jueves a partir de las 9, enfrentando a Almafuerte de la Varillas (Córdoba), en un compromiso valido por la segunda fecha de la Zona 2. San Martín cuenta con una formación respetable, y tiene como objetivo quedarse con uno de los ascensos a la máxima categoría del voleibol femenino de la Argentina.

 

 

 

