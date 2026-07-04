Waldino Alfonzo: El estratega que esculpió  las páginas doradas del salonismo formoseño

Hay nombres que no se leen, se rememoran con el eco de una pelota de fieltro picando sobre el parqué y el rugido de tribunas colmadas. Hablar de Waldino Alfonzo en el living de El Deporte en la Memoria, junto a la complicidad periodística, y la privilegiada calidad y experiencia de Alfredo Domínguez por Canal 3 de Formosa, no es simplemente repasar una trayectoria; es abrir el cofre sagrado de una época donde el fútbol de salón se jugaba con el corazón en la mano y la pizarra en la cabeza. El programa saldrá al aire este sábado a las 19, con repetición el domingo a las 16, por la emisora de la avenida 9 de Julio y Junín.

Alfonzo no solo fue un testigo del crecimiento de este deporte en la Argentina: fue uno de sus arquitectos. Su figura evoca la mística de los años ochenta, una era fundacional donde cada viaje era una odisea y cada torneo, una gesta patria.

Conducir a la Selección Nacional en el Panamericano de México 1980, y luego plantar bandera en las citas ecuménicas de España 1985 y Australia 1988, lo consagra como el director de orquesta de una generación de oro. Aquella que, bajo las siglas de la FIFUSA, desafió a las potencias mundiales a fuerza de talento rioplatense, picardía y una disciplina táctica que Alfonzo asimilaba antes que nadie.

Su audacia lo llevó también a comandar el plano estratégico en el mítico primer Mundial de Clubes en Río de Janeiro en 1986, una prueba de fuego en la mismísima cuna del jogo bonito.Pero el verdadero romance de Don Waldino fue con su tierra.

Su legado con los seleccionados formoseños trasciende las vitrinas y los títulos nacionales obtenidos. Alfonzo transformó el salonismo de Formosa en una escuela de vida, un sello de identidad provincial que despertaba el orgullo de todo un pueblo cada vez que sus dirigidos salían a la cancha. Volver a escucharlo en la televisión actual es un ejercicio de estricta justicia histórica; un viaje nostálgico hacia el tiempo en que el futsal era puro, romántico y, gracias a gigantes como él, eternamente glorioso.

FOTO: Waldino Alfonzo junto al periodista Alfredo Domínguez en un pasaje del programa que el Canal 3 emitirá este fin de semana.

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