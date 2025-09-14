Rugby

YA ESTAN LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL DEL REGIONAL DE RUGBY

Porreddeportiva

Sep 14, 2025

 

(Gentileza del sitio Tiempo de Rugby) En la tarde de este sábado se disputó la última fecha de la primera etapa del Torneo Regional de Rugby del NEA 2025. En Resistencia (Chaco), Aguará de Formosa perdió ante el local Sixty por 48-22, y jugará un repechaje ante equipos del Regional de Ascenso, con la intención de mantenerse en la categoría superior. FOTO: El Zorro formoseño tendrá que jugar un repechaje para sostener la plaza en el Regional.

Con el triunfo de Taraguy por 40 a 22 ante CAPRI consolidó su pasaporte a las semifinales

En tanto que San José superó a San Patricio 44 a 36 y abrochó la clasificación

Aranduroga venció 54 a 22 a CURDA y dejó todo como estaba.

CURNE se adueñó del clásico ante Regatas por 35 a 22 y espera en semifinales.

Sixty superó 48 a 22 a Aguará. Los cuartos de zona, jugarán entre sí, para definir posiciones.

Mientras que CAPRI y Aguará jugarán el repechaje ante los dos primeros del Regional de Ascenso.

De esta manera, los cruces de cuartos de final o play off, a jugarse en Aranduroga el sábado 20/9, serán:

Aranduroga vs San José

CURDA vs Regatas Resistencia

Mientras que CURNE y Taraguy, esperan en semifinales, a jugarse también en Aranduroga el sábado 4 de octubre. Mientras que la gran final de la XXV° edición del Regional del NEA, será el 11 de octubre.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Rugby

POR LA ÚLTIMA FECHA DE LA CLASIFICACIÓN, AGUARÁ VISITA HOY A SIXTY DE RESISTENCIA

Sep 13, 2025 reddeportiva
Rugby

LO QUE DEJÓ LA FECHA 13 DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

Sep 7, 2025 reddeportiva
Rugby

Se viene la anteúltima fecha

Sep 6, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Rugby

YA ESTAN LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL DEL REGIONAL DE RUGBY

14 de septiembre de 2025 reddeportiva
Boxeo

SALUDOS DE LA FEDERACIÓN POR EL DIA DEL BOXEADOR ARGENTINO

14 de septiembre de 2025 reddeportiva
Federal

TFA: SOL DE AMÉRICA VISITA A EL LINQUEÑO POR LA ÚLTIMA FECHA

14 de septiembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

LFF: DEFENSORES DEL ROSARIO Y SAN MARTÍN JUEGAN LA GRAN FINAL DE LA A

14 de septiembre de 2025 reddeportiva