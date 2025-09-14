YA ESTAN LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL DEL REGIONAL DE RUGBY

(Gentileza del sitio Tiempo de Rugby) En la tarde de este sábado se disputó la última fecha de la primera etapa del Torneo Regional de Rugby del NEA 2025. En Resistencia (Chaco), Aguará de Formosa perdió ante el local Sixty por 48-22, y jugará un repechaje ante equipos del Regional de Ascenso, con la intención de mantenerse en la categoría superior. FOTO: El Zorro formoseño tendrá que jugar un repechaje para sostener la plaza en el Regional.

Con el triunfo de Taraguy por 40 a 22 ante CAPRI consolidó su pasaporte a las semifinales

En tanto que San José superó a San Patricio 44 a 36 y abrochó la clasificación

Aranduroga venció 54 a 22 a CURDA y dejó todo como estaba.

CURNE se adueñó del clásico ante Regatas por 35 a 22 y espera en semifinales.

Sixty superó 48 a 22 a Aguará. Los cuartos de zona, jugarán entre sí, para definir posiciones.

Mientras que CAPRI y Aguará jugarán el repechaje ante los dos primeros del Regional de Ascenso.

De esta manera, los cruces de cuartos de final o play off, a jugarse en Aranduroga el sábado 20/9, serán:

Aranduroga vs San José

CURDA vs Regatas Resistencia

Mientras que CURNE y Taraguy, esperan en semifinales, a jugarse también en Aranduroga el sábado 4 de octubre. Mientras que la gran final de la XXV° edición del Regional del NEA, será el 11 de octubre.