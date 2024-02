ACLAV: FORMOSA RECIBE EL SEXTO TOUR CON CUATRO DÍAS A PURO VOLEY

Se vienen cuatro días para disfrutar del Vóley de primer nivel en nuestra ciudad. Desde este martes 6 de febrero y hasta el viernes a la noche se jugarán un total de 15 partidos en lo que será el Tour 6 de la Fase Regular de la Liga Argentina de Vóley 2023 / 2024. Se jugará íntegramente en el Estadio Cincuentenario. Esta vez La Asociacion Mutual Policial de Formosa será el anfitrión. Cabe destacar que la entrada es libre y gratuita.

La etapa decisiva de la primera parte de la competencia empieza a desandar sus dos últimos tours y esta vez le toca a Formosa recibir a los once equipos que forman parte de la elite del Vóley masculino en Argentina. Habrá cuatro partidos martes, jueves y viernes y tres en la jornada del miércoles.

Para el equipo de Martín Lopez se trata de un Tour clave porque se medirá ante dos de los tres equipos con los que pelea en la parte de arriba de la tabla.

El primer rival será Obras en la tarde del martes, luego llegará Monteros en lo que promete ser un gran juego el jueves por la tarde y el cierre se dará ante el puntero Ciudad.

Otro de los aperitivos interesantes de esta sexta etapa de la Fase Regular será el choque entre el actual campeón Ciudad contra UPCN San Juan, uno de los más grandes de la Categoría. Este juego se dará en la noche del martes a partir de las 22 horas.

PARTIDOS MARTES 6 DE FEBRERO

-13.00 horas: Tucumán de Gimnasia vs. San Lorenzo.

-16.00 horas: Boca vs. Once Unidos.

-19.00 horas: Policial vs. Obras de San Juan.

-22.00 horas: UPCN San Juan vs. Ciudad Vóley.

PARTIDOS MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO

-11.00 horas: Monteros Vóley vs. San Lorenzo.

-18.00 horas: Obras San Juan vs. Boca.

-21.00 horas: Tucumán de Gimnasia vs. Defensores de Banfield.

PARTIDOS JUEVES 8 DE FEBRERO

-11.00 horas: UPCN San Juan vs. Once Unidos.

-15.30 horas: River vs. Ciudad Vóley.

-18.00 horas: Policial vs. Monteros Vóley.

-21.00 horas: Tucumán de Gimnasia vs. Obras San Juan.

PARTIDOS VIERNES 9 DE FEBRERO

-10.00 horas: San Lorenzo vs. Once Unidos.

-12.30 horas: River vs. UPCN San Juan.

-15.00 horas: Defensores de Banfield vs. Boca.

-18.00 horas: Policial vs. Ciudad Vóley.

