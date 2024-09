AGUARÁ CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA DE LA UNIÓN DE RUGBY

La final del Torneo Clausura de la Unión de Rugby de Formosa quedó en poder de Aguará (FOTO), que superó 28 a 21 a Qompí en la final para culminar como campeón y adjudicarse la Copa Eduardo Loco Rossi.

Lautaro Benítez fue una de las figuras del zorro al aportar dos tries. Además, hubo un try penal, un try de Alan Morinigo, que aportó un penal al igual que Gastón Fernández Bedoya.

Para Qompí hubo dos tries de Elías Maza, uno de Frank Evaristo, dos conversiones de Juan Suárez y otro de Natán Fleitas.

El marcador se abrió a los 2′, cuando Lautaro Benítez sorprendió al equipo visitante y apoyó el primer try de Aguará, que se adelantó 5-0.

El segundo try de Aguará se produjo a los 16′ en una jugada que se inició con un scrum en el sector izquierdo del ataque del zorro que después derivó en un juego de manos a la derecha, donde Lautaro Benítez finalizó con el try y así llegó a su segundo personal.

El zorro amplió su ventaja a poco del final de la primera etapa. Un scrum a favor cerca de la H tuvo el avance del zorro, Qompí recurrió a la infracción para evitar que la jugada progrese cerca del ingoal y el árbitro cobró try penal. Así Aguará se alejó 17-0 sobre los 39′ y cerró el primer tiempo con una buena ventaja.

Empezó el segundo tiempo y Qompí descontó rápidamente. Luego de un scrum por derecha, Frank Evaristo encontró espacios y terminó con el try bajo la H a los 2′. Después hubo conversión de Natán Fleitas para dejar el marcador 17-7.

Gastón Fernández Bedoya, a través de un penal a los palos, dejó la ventaja para Aguará en 20-7.

A los 12′ hubo un nuevo try del zorro. El fondo de Qompí mandó la patada al fondo y cayó en las manos de Juan Francisco Micieli, que la devolvió, no hubo recepción en el fondo visitante y apareció Alan Morinigo para capitalizar el error y establecer el 25-7 para Aguará.

Elías Maza descontó nuevamente para Qompí a los 18′. Después de un avance constante por el sector derecho, la ovalada pasó al medio y tras un avance llegó el try. Juan Suárez se encargó de la conversión para el 27-14.

Qompí no bajó los brazos y concretó un nuevo try, el segundo de Elías Maza cuando iban 33′, más la conversión de Juan Suárez, que le pusieron dramatismo al encuentro porque dejó el resultado parcial 25-21. Alan Morinigo sumó otro penal para Aguará, que quedó a 7 (28-21) a los 36′ y sentenció la victoria y el campeonato.