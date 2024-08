CURNE CAMPEÓN DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA “SÚPER 10”

Llegó la décima conquista de CURNE (foto), cuarta consecutiva y ante un Taraguy Rugby Club que luchó hasta el final, en una final cerradísima, fue victoria ajustada por 18 a 14. Que no solo desequilibra el historial por una corona de los “amarillos” sobre los de “negro”. Fue un gran juego, el que definió el Torneo Regional de Rugby del NEA Súper 10. Se viene el Torneo del Interior.

En una repleta cancha de Aranduroga, en la capital correntina, se vivió una gran fiesta del rugby de la región, con partidos para todos los gustos, pero un cierre electrizante para el certamen acaparó la atención en los últimos meses. CURNE y Taraguy se volvián a ver las caras en una final. Fue victoria de CURNE por 18 a 14, disputadísima, que estuvo para cualquiera. En el segundo tiempo, los victoriosos le cerraron todos los caminos a los correntinos y la historia volvió a tener una celebración amarilla.

Con esta conquista, CURNE suma 10 titulos, desempatando con Taraguy que queda con 9.

El juego prometía mucho, pero las defensas jugaron sus partidos, porque nadie lo quería perder, Curne comenzó mejor, como en los últimos partidos, marcando primero. Metiendo presión y avanzando en el terreno adversario. A los 11 minutos ganaba 10 a 0, los cuervos perdían un hombre, y cometía penales. Sánchez perdonó en una ocasión y en cuanto pudo Juan Martín Meabe pesco en el centro de la cancha y se zambulló en el ingoal para comenzar a equilibrar acciones.

Minutos más tardes, una jugada colectiva del “cuervo” terminó con Martín Solari en el ingoal e Ignacio Meabe, no perdonó y paso a ganar 14 a 10.

Antes del cierre del primer tiempo, otra vez, Ignacio Giménez volvería a cometer un penal, amarilla y los “cuervos” jugarían todo el segundo tiempo con uno menos. Sánchez volvió a sumar de a tres y fueron al descanso, los correntinos al frente en el mercador 14 a 13.

Para el complemento, la definición prometía ser más atractiva, cometieron algunas infracciones y los pateadores que suelen ser efectivos, erraron algunos intentos, Meabe en dos ocasiones y Sánchez marraba su segundo penal en la tarde.

Pero lo delanteros chaqueños cuando iban 13 minutos, capitalizaron una visita a las 22 y fue Álvaro Biscay el que apoyaba para pasar al frente.

Durante los restantes 25 minutos, se vio un Taraguy con iniciativa, y aun CURNE replegado, pero bien cerrado que no permitió progresar a los “cuervos”, algunas infracciones de los “universitarios” pero la historia consumiría minutos y la definición volvería a quedar en manos de los de “amarillo” como en las últimas cuatro ediciones.

Buena campaña ambos, final cerrada, que podía haber sido para cualquiera. Ahora CURNE cambia el chip y desde este sábado ya juega el Torneo del Interior A.

Mientras que en el primer año del proceso de Silberman, Taraguy volvió a final, y en una semana, recibirá a Palermo Bajo para buscar meterse en el Interior B.

OTROS RESULTADOS

En la jornada final del sábado en Santa Ana, además de la finalísima, se disputó el partido por el tercer y cuarto puesto, donde San José le asestó otro golpe al momento de Aranduroga, y lo superó 51 a 21.

Mientras que la final del Intermedia del Regional, volvió a quedar en manos de CURNE que superó a Aranduroga por 28 a 14.

El Oficial de la URNE en Pre intermedia, fue para Sixty que superó 23 a 20 a CURNE y en la Final Interprovincial del Desarrollo de la URNE quedó en manos de Águilas de Sáenz Peña que venció 34 a 30 a Goya RC.

Tiempo de Rugby distinguió a Ignacio Biscay, como «Jugador del Partido» como premio a su trayectoria, entrega y sacrificio, siendo uno de los «universitarios» en cancha con más finales y título.

SINTESIS

CURNE 18: Gustavo Pera, Braian Paulone y Cristian Stechina; Ignacio Biscay, Mateo Morales; Bruno Siri, Juan Cavana y Álvaro Biscay; Vicente Lobera y Juan Sánchez; Ignacio Baiter, Tomás Lobera, Camilo Schanton, Francisco Liotta y Ramiro Vera. Entrenador: Cristian Petz.

Ingresaron: Juan Pablo Maciel, Franco Achinelli, Joaquín Rodríguez, Luciano Duarte, Juan Carniel, Kalim Burli y Matías Ártico.

Taraguy 14: Emiliano Gómez Coll, Lucas Giménez y Carlos Villordo; Gonzalo Cinat, Joaquín Gómez, Benjamín Chapresto y Guillermo Abeledo; Juan Francisco Gómez Coll e Ignacio Meabe; Juan Martín Meabe, Gerónimo Albornoz, Santiago Meabe, Martín Solari y Agustín De la Vega. Entrenador: Darío Silberman.

Ingresaron: Juan Francisco Codermatz, Agustín Salas, Maximiliano Sequeira, Gonzalo Gómez, Ezequiel Fages, Bruno Broll, Lautaro Ibarra y Matías Chiama.

Progresión: PT: 5’ Try de V. Lobera conversión por J. Sánchez (C) 7 – 0; 11’ Penal de J. Sánchez (C) 10 – 0; 21’ Try de J.M. Meabe conversión por I. Meabe (T) 10 – 7; 20’ Try de M. Solari conversión por I. Meabe (T) 10 – 14; 37’ Penal de J. Sánchez (C) 13 – 14; ST: 13’ Try de A. Biscay (C) 18 – 14.

Amonestados: PT: 10’ I. Giménez (T); 36’ J. Giménez (T); ST: 15’ B. Paulone (C); 35’ M. Morales (C) y 44’ B. Paulone (C).

Expulsado: PT: 36’ I. Giménez (T). ST: 44’ B. Paulone (C).

Referee: Leandro Peker (Posadas)

(GENTILEZA DEL SITIO: TIEMPO DE RUGBY).