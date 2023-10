DESTINO TUCUMÁN: POLICIAL TIENE SU PRIMER DESAFIO DE LA TEMPORADA

Llegó la hora del debut para la Asociación Mutual Policial. La Supercopa, el certamen que abre la temporada 2023/ 2024 de la Liga Argentina de Vóley se presenta como el primer objetivo de los varios que tiene el representante de Formosa por delante. El debut será el miércoles desde las 19 horas en Monteros, Tucumán, ante Ciudad Vóley.

La presentación en el «Jardín de la República» significará el regreso a la Dirección Técnica de Policial de Martín López, que luego de entrenar en el vóley Qatari y de formar parte del Staff actual de la Selección Argentina, vuelve al club con el que levantó la Copa ACLAV de la Temporada 2021/2022, donde además fue semifinalista de un Sudamericano.

Para seguir siendo protagonista, en esta su tercera participación consecutiva en la elite del vóley masculino argentino, la dirigencia de Policial apostó por un nuevo plantel en el llegaron varios jugadores jóvenes pero con amplio rodaje en el medio local, un par de regresos y la continuidad de gran parte de la cantera que ha dado la institución.

La delegación que viajó está compuesta por los siguientes jugadores: David Rivero, Tobías Scarpa, Pablo Urchevich, Gastón Ortiz, Gerónimo Elgueta, Sergio Acosta, Mateo Carron, Pablo Rivero, Agustín Gallardo, Iván Aquino, Marcos Richard, Nathan Krupp, Juan Alamino y Maximiliano Quiñonez.

El Staff Técnico que viajó lo integran Martín López, Entrenador en Jefe, Francisco Gelaba, Primer Asistente, Jesús Sosa, Preparador Físico, Facundo Martínez, Kinesiólogo, Manuel Lezcano, Jefe de Delegación y el utilero Walter Caballero.

La Supercopa marca el inicio de una temporada que contará además con la Copa ACLAV y la Liga propiamente dicha que tendrá siete tours y luego la etapa de play off. Cabe destacar que Formosa albergará uno de los tours en el mes de febrero.

En estaba doble jornada entre el miércoles 18 de octubre y jueves 19, Policial junto a Monteros, el anfitrión, UPCN y Ciudad, es decir los cuatro mejores de la 22/23, le darán el puntapié inicial a un año más que prometedor para nuestro vóley nacional.

FIXTURE SUPERCOPA

Miércoles 18 de Octubre

-19:00 Horas: Policial de Formosa vs. Ciudad Vóley.

-22:00 Horas: Monteros de Tucumán vs. UPCN de San Juan.

Jueves 19 de Ocubre

-19:00 Horas: Partido por el tercer puesto.

-22:00 Horas: Partido Final.