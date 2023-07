DIA DE DEFINICIONES EN  EL REGIONAL DE RUGBY

La fecha 13 del Torneo Regional de Rugby del NEA-Súper 10-, se jugará en la tarde de este sábado. El equipo formoseño se Aguará se presentará en Resistencia (Chaco), para medir desde las 15:45, al local Regatas.

A continuación todos los detalles de los juegos, en Primera las acciones comenzarán a las 15:45, en Intermedia el inicio está previsto para las 14.

REGIONAL NEA-SÚPER 10 2023

Primera

Sábado 8-13ª fecha: 15.45: Curne vs Curda. Referee: Agustín Olivero; 15.45: Aranduroga vs San José. Referee: Leandro Peker; 15.45: Taraguy vs San Patricio. Referee: Marco Piñeiro; 15.45: Sixty vs Capri, Referee: Felipe Gorrochategui; 15.45: Regatas vs Aguará. Referee: Maximiliano Freschi.