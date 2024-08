EL DEPORTE EN “A TODA COSTA”

Tal como sucediera en las ediciones anteriores de la propuesta denominada “A Toda Costa” que organiza la Municipalidad de la ciudad de Formosa, el deporte será un importante protagonista al que se sumarán otras actividades vinculadas a la cultura y al turismo, las que serán detalladas próximamente. Las actividades deportivas tendrán este sábado y el domingo, una atractiva cartelera.

La novedad de este año es el 1er Torneo Regional de Newcom (foto) “Torneo Norte Grande”, el que se trata de una adaptación del vóley para adultos mayores, es mixto, y combina movimientos para mejorar la capacidad cardiovascular, el rendimiento y la musculatura. Se disputará a lo largo de las tres fechas del evento, y competirán tres categorías: mayores de 50, mayores de 60 y mayores de 70.

También el sábado, a partir de las 15, en el sector del barco hundido, los niños y niñas tendrán la oportunidad de cerrar el mes de la niñez de una forma distinta con la Pesca para Niños, con premiación, entrega de golosinas, actividades lúdicas, recreativas y artísticas. Por su parte, desde las 18, tendrá lugar la Rural Bike 15K, ciclismo urbano que recorre el entorno natural de la ciudad, por caminos de senderismo y otras superficies.

Durante las tres fechas, arrancando a las 17, se disputará el Torneo de Fútbol Arena, fútbol infantil que competirá en las categorías sub 8, sub 10 y sub 12, en el complejo deportivo Los Iglús; además, el sábado y domingo, a partir de las 15, se desarrollará el Circuito de Paseo en Piraguas sobre el Río Paraguay, desde la explanada del puerto local, con un recorrido de 1 Km. Además, Trail “A Toda Costa” el sábado a las 15horas y competencia de Cross Time que se desarrollará el sábado a las 15 hors en el complejo Los Iglu.