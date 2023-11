El Movimiento Social del Deporte contra Milei

Rechazo absoluto de las organizaciones sociales a las sociedades anónimas deportivas

“Tienen doble vida, son sicarios del mal

Entre esos tipos y yo, hay algo personal”

Estas estrofas de una de las reconocidas canciones del catalán Joan Manuel Serrat, son la respuesta adecuada a las declaraciones del candidato a presidente de la nación, Javier Milei, sobre la idea de convertir a los Clubes en Sociedades Anónimas Deportivas.

El Movimiento Social del Deporte (MSD) junto a dirigentes y organizaciones sociales “rechazan terminantemente la intromisión del Estado” para inducir la mercantilización indebida en una de las más emblemáticas organizaciones que fueron creadas libremente por nuestro pueblo: los CLUBES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS.

Ante declaraciones periodisticas efectuadas recientemente por el candidato a presidente de la nación, Javier Milei, repitiendo las que hiciera en enero del año 2018 el Coordinador General de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Deportes de la Nación (SDN) con rango y jerarquía de Subsecretario, Sr. Fernando Marín, sobre “la idea de darles a los Clubes la oportunidad de decidir su forma jurídica permitiendo de esta manera “el negociado” que las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) comiencen a conducir el fútbol argentino”, las cuales también rechazamos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los clubes, creados como espacios de reunión para sustentar la práctica del deporte formativo, constituyen aún la base del Deporte Comunitario Argentino dado que la inmensa mayoría de los deportistas de alto rendimiento comenzaron su prática en ellos. Basta un solo ejemplo: (todos los integrantes de nuestra selección nacional de fútbol que logró el título mundial en Qatar 2022), con reconocimientos en el exterior, desarrollaron sus primeras destrezas en estas entidades. Estas instituciones además de su funcionalidad determinante, el desarrollo y la actividad fecunda, han contribuido a la formación de nuestro patrimonio histórico nacional.

La estructura donde se asentó el deporte argentino, está conformada por los clubes, las asociaciones, las federaciones y confederaciones u organismos similares. Sobre este esqueleto se desarrolló, durante décadas, todo el deporte en nuestro país. La importancia de esta estructura no reside tanto en sus formas organizativas, sino en los valores sobre los que se asienta y que le dio características y fortaleza para lograr un gran avance en el desarrollo del deporte. El crecimiento se basó especialmente en clubes deportivos, organizaciones creadas y conducidas por la libre voluntad de sus asociados, autónoma e independiente, que unieron sus esfuerzos para disfrutar de la práctica del deporte y de la recreación. Por su constitución estas organizaciones fomentaban u otorgaban un grado de pertenencia que aferra a sus participantes a un lugar determinado, otorgando un valor cultural muy importante, su identidad y arraigo con los que se contribuyó a forjar nuestro sentido de Nación.

Estas organizaciones hoy arrastran la misma decadencia institucional y retroceso socio-económico que el resto de nuestra comunidad, sin políticas claras (como la no reglamentación de la Ley de Clubes y Pueblo-) y con aumentos desmedidos en los servicios públicos.

“La grave situación económica financiera por la que atraviesan hoy estas asociaciones civiles no tiene por causa determinante los aspectos mercantiles ni las malas administraciones (aún cuando pudieren incidir negativamente), sino que responde a cuestiones más complejas y profundas como la pauperización creciente de nuestra sociedad, la impotencia estatal para atender la cuestión y, en particular, por la ausencia de un tratamiento específico. En las últimas décadas, las asociaciones civiles han paralizado la dinámica de su crecimiento global y han mostrado una tendencia a un sobreendeudamiento cada vez mayor, con escasa o nulas posibilidades de revertirlo atento su operatoria deficitaria. Pero la pérdida de un club no lo sería sólo para la entidad disuelta sino para toda la sociedad argentina, que lo considera incorporado como un auténtico bien colectivo que integra el denominado patrimonio nacional identificatorio de toda la Nación”, se explica en el libro “Historia Política del Deporte Argentino”.

El Club brinda aún, junto a la Escuela Pública, la gran posibilidad de formación, contención e inclusión social que necesitan los niños y jóvenes que se han quedado sin puntos de referencia para su formación tanto intelectual como física. Es también un lugar abierto para que los integrantes de la tercera edad puedan desarrollar sus actividades recreativas. Es lo que el Cura Villero, Pepe Di Paola, propone para los barrios más humildes: Las Tres “C” (Colegio, Club y Capilla).

Los Clubes tienen su razón de ser pese a “estos señores”, como el funcionario Fernando Marín o Javier Milei o Mauricio Macri, que en nombre de la modernidad quieren decretar su cierre. Estos “señores” son parte de la Cultura que vive endiosando al éxito, único valor respetado en la “Cultura del Podio”, donde sólo valen los ganadores y han dejado de preocuparse por la participación masiva de la población en el Deporte. Esta nueva Cultura llevó en las últimas décadas a una epidemia mundial de Sedentarismo y Obesidad, en Argentina tenemos el siniestro “privilegio” de ser número uno en América Latina. Si a esto le sumamos que en solo cuatro años la inactividad física subió de 46,2% a 54,9%, podremos calibrar en el problema de salud en que nos encontramos, aunque muchos dirigentes solo sigan pensando en la Cultura del Podio. ¿Será porque estos dirigentes se han convertido en Virreyes imperiales deportivos” siempre a disposición de las Corporaciones Internacionales que han reducido al Deporte solo a Negocios (por no decir Negociados Corruptos), olvidando totalmente a sus bases?. (Basta observar los dirigentes detenidos por el FIFA-Gate y otros olímpicos).

El solo hecho de convertir al “Deporte como sport business” trajo aparejado: “la Violencia, la Corrupción, el Doping y las Apuestas On Line” (propuesta que en nuestro país fuera ya rechazada por la Iglesia cuando dirigentes quisieron implementarlo – Libro “El Deporte en la Cultura del Encuentro”) como grandes flagelos modernos del Juego.

A todo esto se refería el Papa Francisco cuando expresó a los presidentes de los Comités Olímpicos europeos: “Cuidado con la tentación de reducir el deporte a un mero negocio» agregando: “Cuando el deporte es considerado únicamente según los parámetros económicos y de conseguir la victoria a toda costa, se corre el riesgo de reducir a los atletas a una mera mercancía de la cual obtener ganancias». “Que el Deporte sirva para promover su función educativa entre los jóvenes”, finalizó diciéndoles el Santo Padre.

En nuestro país esto sólo se puede realizar si defendemos a los Clubes como Asociaciones Civiles sin fines de lucro, o sea al Deporte como Escuela de Vida.

Esperamos que toda la dirigencia nacional de la Comunidad Deportiva Argentina se oponga total y enérgicamente al éxito de estos mezquinos proyectos.

FIRMAS:

Víctor F. Lupo (Ex Subsecretario de Deportes de la Nación –Movimiento Social del Deporte – MSD); Padre Pepe Di Paola (Pte. de los Hogares de Cristo – Curas de las Villas); Lic Kelly Olmos – Ministra de Trabajo de la Nación); Lic. Victoria Tolosa Paz (Ministra de Desarrollo Social de la Nación); Eduardo Toniolli (Diputado Nacional – Santa Fe); Marina Lesci(Intendenta Lomas de Zamora); Gonzalo Beccar Varela (ex jugador de Los Pumas Bs. As.); Juan P. Brey (Sec. Sindicato AAA – Secretario Deportes CGT); Fernando Galmarini (Ex Secretario de Deportes de la Nación); Claudia N. Amura (Gran Maestra de Ajedrez – San Luis); Lic. Matías Dalla Fontana (Proyecto Deporte Solidario – ex jugador de Los Pumas – Santa Fe); Sergio Turiace (Técnico Nacional de Esgrima); Claudio Rial (Pte: Unión Nacional de Clubes de Barrio); Lucas Pini (Campeón Mundial de Taekwondo ITF 2018. Subsecretario de Desarrollo de la Comunidad – San Martín); Prof. Alberto Fonollosa (Ex VicePte. Fed. 