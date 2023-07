EL TORNEO REGIONAL AMATEUR  COMENZARÁ EL 29 DE OCTUBRE

En los últimos días se conocieron algunas definiciones con respecto a la competencia que nuclea a los campeones de ligas y federaciones que logran la homologación correspondiente y las mencionadas licencias. Fecha de inicio, formato, ascensos y mucho más, en este informe.

El Torneo Regional Federal Amateur empieza a asomarse y en plena disputa de los torneos clasificatorios a lo largo y ancho del país, la planificación para poner en marcha la competencia está a la orden del día. En Formosa, ya se encuentra clasificado 1º de Mayo, por ser el ganador del Federativo de Clubes. (FOTO: El portuario jugará el Regional).

Lo primero que hay que saber, es que en los últimos días se definió que TRFA comience a fines de Octubre. Más precisamente, el 29 del mencionado mes. Esto hará que la fase clasificatoria y uno o dos cruces playoffs se disputen antes del receso por las festividades y quedarán otros uno o dos enfrentamientos más, junto a la posterior definición de los ascensos, para los primeros meses de 2024.

Otros puntos importantes son las licencias deportivas. Según pudo saber ASCENSO DEL INTERIOR, el Consejo Federal ha recibido carpetas con pedidos de licencias, pero hasta el momento no se ha analizado ninguna. Esa tarea quedará para las próximas semanas por parte del departamento encargado. Esto va por lado de quienes la solicitan por primera vez o buscan «volver a tener» una extraordinaria por un año.

Sin embargo, hay un grupo de equipos que todavía poseen las denominadas «ordinarias» por tres años, cuya validez finaliza luego de edición 2023/2024. ¿Qué pasará con ellos? Según pudo saber este portal, se le respetará lo ya otorgado, pero tendrán que revalidarla con la documentación pertinente, junto a la carta-intención de disputar el torneo. En caso que un club no pueda revalidar por no cumplir con los requerimientos, no participará de la competencia.

En cuanto al formato del Regional, se mantendrá tal cual viene sucediendo en las últimas ediciones: zonas de 3 o 4 equipos utilizando el criterio de cercanía geográfica y posteriores cruces playoffs hasta llegar a los ascensos. ¿Cuántos equipos ascenderán al Federal A? cuatro.

Para cerrar, la homologación de ligas y federaciones sigue su curso e ingresa en los lapsos de tiempo finales. Al día de hoy, aproximadamente 70 ligas han sido homologadas por el Consejo Federal y otro número similar está en trámite de completar con el requerimiento. Es importante recalcar que el Departamento encargado de la evaluación sigue recepcionando carpetas y documentación. En cuanto a plazos, hay tiempo hasta Agosto para hacer llegar no solo lo correspondiente a la liga/federación, sino también a los clubes que componen dicho ente.

• Texto: Ascenso del Interior.