ENZO VICENTE AL MUNDIAL DE ARTE MARCIALES EN INDONESIA

El formoseño Enzo Vicente está próximo a competir en el Mundial de artes marciales mixtas en Indonesia al que llega con mucha confianza: «vamos en busca de oro», dijo. Del 6 al 15 de diciembre es la cita en el Mundial que se realizará en Yakarta, Indonesia, y ante esta participación y su inminente viaje, brindó una conferencia de prensa en la sede de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria junto al titular del organismo, Mario Romay (Foto). Consultado Romay por el lugar que se ganó Vicente, dijo que «estamos orgullosos de tener a un deportista nuestro, que lo vemos todos los días, representándonos en este nivel mundial».

Mientras que Enzo más adelante agradeció el apoyo que ha tenido todos estos años: «Yo sé que soy el que me subo a pelear, pero sé que atrás hay mucha gente que me sigue, que está en las transmisiones, que aportó su granito de arena, así que cuando subo a pelear, subimos todos, siempre lo viví así y eso también ayuda a no sentirse tan solo porque una vez que cruzamos la jaula o cruzamos la cuerda, somos dos que buscamos un sueño».(Gentileza- Prensa SDyRF)).