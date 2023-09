ESTRADA QUIERE REGRESAR RÁPIDO A LA “A”

En Estrada no hay tiempo para lamentos, la entidad presidida por Juan Antonio Romero, ya piensa en la temporada 2024 del fútbol de la B, donde el equipo militará tras haber descendido hace días desde el Torneo de Primera A que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. “La caída duele, pero estamos con la fuerza y la fe intacta para iniciar el camino del rápido regreso al máximo nivel. La idea es potenciar el plantel, comenzar de nuevo, y volver con más bríos. Quienes integramos la comisión directiva hemos recibido el respaldo de colaboradores y allegados, para seguir haciendo cosas a favor de la institución”, manifestó Romero al periodista deportivo Alfredo Domínguez, en el programa “Entre Todos” que se emite por la AM 990. (FOTO: Juan Antonio Romero-derecha- junto a Alfredo Domínguez, en el estudio principal de la AM 990 de Formosa).

En cuanto a la marcha de la entidad en el plano institucional, Romero, adelantó que la renovación de autoridades casi con seguridad se cumplirá en los primeros meses del 2024, teniendo en cuenta que la actual conducción tiene mandato hasta fin de año. Finalmente, dejó un mensaje para los socios y seguidores del Club: “Es hora de la unidad, de trabajar juntos, mucho se ha hecho en todos los aspectos, y la meta debe ser siempre hacer de Estrada un gran club, con casa propia, y abierta a la comunidad. En lo deportivo Estrada fue y será siempre un grande, más allá de algunas circunstancias adversas”.