FRANCISCO GELABA: «EN ESTE PRIMER TOUR ES MUY IMPORTANTE IR PARTIDO A PARTIDO»

El Primer Asistente de la Asociación Mutual Policial palpita el Tour del Roberto Pando que dará inicio a la Liga Argentina de Voleibol 23/24 y nos cuenta como llega el equipo al debut del próximo 9 de noviembre, que esperan para ese debut y sus propias expectativas por llegar a uno de los equipos que pisa fuerte en el vóley argentino.

Argentina fue medalla de plata en Santiago 2023 y con nutrida presencia de Policial. «Estamos todos orgullosos por la medalla que conquistaron Martín (López) en su rol de Entrenador, Tobías (Scarpa), Marcos (Richards) y Agustín (Gallardo). Seguimos de cerca cada juego de nuestra selección y es una felicidad que hayan traído esa medalla» recalcó Francisco.

«Estamos muy contentos por lo que pasó en Tucumán, por lo que significó arrancar ganando la Supercopa pero a la vez muy enfocados en lo que se viene que es muy importante. Después de Tucumán iniciamos la puesta a punto para la preparación final de cara al primer tour y lo hicimos cargando fuerte, siguiendo el plan de pretemporada, ajustando detalles para llegar de la mejor manera a los 3 juegos que se vienen» manifestó Gelaba.

Sobre el trabajo realizado hasta aquí, Francisco dijo: «Estos dos meses de pretemporada se trabajo mucho en la parte física sin dejar de lado obviamente la parte del trabajo con pelota, la parte táctica. La idea de trabajo desde un principio fue planificada para que el cuerpo del jugador llegue de la mejor manera posible a la etapa decisiva de la competencia. Este es un grupo que entrena fuerte, que labura mucho y eso es muy bueno a la hora de trazarce objetivos y de ir cumpliendo cada uno de ellos. A Martín (López) le gusta entrenar mucho, fuerte y el grupo eso lo sabe y siempre está predispuesto para eso. En el club se cuenta con mucha comodidad tanto en el Polideportivo como en la sede para llevar adelante lo planificado».

«En lo personal estoy muy contento por llegar a Policial. Les agradezco a Carlos (Rojas) y a Martín por confiar en mi desde el minuto cero. Soy una persona muy joven, tengo 23 años, estoy entrenando con jugadores que son más grandes que yo en edad inclusive, pero me siento capaz de poder hacerlo, me siento muy cómodo y quiero destacar que inmediatamente me integraron al grupo y eso lo valoro mucho. Me gusta el club, me gusta la ciudad de Formosa y sinceramente haber ganado la Suoercopa me da y nos da a todos un envión muy grande para lo que se viene» deslizó el santafesino.

Para el cierre y sobre lo referido al 1° Tour, el Asistente subrayó: «Boca es un referente del voley masculino, pero vuelve a jugar después de mucho tiempo, Once Unidos es el rival del debut y repite algunos nombres pero también tiene caras nuevas y en San Lorenzo pasa algo parecido. Paralelamente en Policial sucede algo parecido, se repiten algunos nombres pero la mayoría llegó para esta temporada. Si bien jugamos dos partidos y nos fue muy bien, seguimos trabajando, seguimos corrigiendo y en este tour vamos a ir juego a juego».