Invitan a participar de la “Pesca niños” para dar cierre al Mes de las Infancias

En el marco de los festejos por el Mes de las Infancias, y dentro de las multitudinarias actividades que ofrece el festival “A toda costa 2024”, este sábado 31 de agosto se llevará a cabo la “Pesca niños”, a partir de las 15 horas, en la zona del “Barco Hundido”.

Será un torneo de pesca recreativa de costa, con premiación y entrega de golosinas, e incluirá actividades lúdicas, recreativas y artísticas para niños y niñas.

Al respecto, la directora de Turismo de la comuna, Cristina Salomón, destacó que “el objetivo es que los chicos pasen una tarde de alegría, sano esparcimiento y en contacto con la naturaleza a orillas de nuestro hermoso río Paraguay”.

“Están todos invitados a participar de esta actividad, de manera libre y gratuita, inscribiéndose previamente a los números 3704946220 o al 3704087181, o dirigiéndose a las oficinas de la Dirección de Turismo, incluso antes del inicio del evento en el ‘Barco Hundido’”, precisó la funcionaria.

Asimismo aclaró que la pesca “no es competitiva, sino recreativa, por eso entregaremos medallas y trofeos de reconocimiento, como así también certificados para todos los que participen. Aquellos que no quieran pescar, por su parte, están invitados a disfrutar de las propuestas en los diferentes stands recreativos”.

Otra de las actividades destinada a los niños y niñas será el Torneo de Fútbol Arena, el cual tendrá lugar los días viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de septiembre en el Complejo Deportivo Municipal “Los Iglú”. El certamen infantil incluirá las categorías sub 8, sub 10 y sub 12. Los equipos interesados en participar deberán inscribirse al número 3704827274.