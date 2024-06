LFB: SARMIENTO DERROTÓ A TOKIO Y EL DOMINGO JUEGAN EN POSADAS

Triunfazo de Sarmiento 60 a 57 sobre Tokio de Posadas en el primer juego de la serie correspondiente a los octavos de final de la Liga Federal de Básquetbol (cuartos de final de laConferencia Norte). El compromiso tuvo lugar en la cancha del ganador en la capital formoseña (foto).

El domingo a las 21.30 se jugará el segundo partido en la capital misionera. La serie es la mejor de tres cotejos.

Emiliano Giménez fue goleador del taninero con 16 puntos, Facundo González aportó 12, Maximiliano Ríos 11 y Maximiliano Dubchuk 10, más 8 rebotes y 4 asistencias. En Tokio se destacó Juan Krapp con 16 puntos, Germán Frencia fue figura con doble-doble de 13 puntos y 12 rebotes más 4 asistencias, mientras que Daniel Tabbia aportó 9 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias. Santiago González lideró los rebotes con un total de 19 capturas.

El juego empezó parejo, al golpe por golpe. Sarmiento desniveló con doble de González y triple de Giménez. El ingreso de Krapp en la visita fue determinante para que la visita pase al frente 10-13. Moreau con un triple, empató en 13 y así finalizó el primer cuarto.

Moreau con un triple abrió el segundo cuarto, le siguió Giménez con un doble que dejó a Sarmiento al frente 18-13. Frencia y Tabbia achicaron a 1 (18-17). Duelo de pivotes con Pizzolorusso de un lado y Frencia del otro, ambos saltaron de la banca y el marcador quedó 21-19. Tokio lo empató con Krapp, se adelantó con Frencia y de nuevo Krapp con dos dobles más estableció una racha de 8 puntos seguidos y se alejó 21-27. Dubchuk se fue el encargado de bajar la brecha a 2 (25-27) y así se fueron al entretiempo.

Doble pivot para Tokio al regreso, González y Frencia que aportaron triple y doble respectivamente para alejarse a 7 (25-32). El taninero se acercó a 3 (31-34) con Ríos y Dubchuk, pero la visita se alejó de nuevo con Krapp por fuera del perímetro y González en la pintura (31-39).Giménez y González rescataron a con aciertos en triples y el tercer capítulo cerró 42-45.

Tokio se mantuvo en ventaja hasta promediar la mitad del último cuarto, ahí lo igualó en 50 González, determinante en defensa y en ataque desde el arranque del período. Se prestaron el dominio en varios en pasajes, Giménez adelantó a Sarmiento 55-54, pero González acertó de tres para los misioneros y Tokio quedó arriba 55-57. Hubo tiempo muerto de Rovner, pero al regreso no hubo efectividad, ni en Sarmiento ni en Tokio, aunque en la siguiente Ríos superó a Frencia y le sacó la falta a Krapp, marcó el doble y también el tiro libre para adelantarse 58-57 con un minuto por jugar.

Hubo minuto en la visita, pero al regreso Tabbiapasó mal la pelota y la posesión pasó a ser del taninero, Ríos nuevamente aprovechó el pick and roll, ahora con Dubchuk, para anotar en bandeja y dejar el juego 60-57. En la siguiente posesión, Moreau defendió bien a Tabbia y luego Krapp no pudo conectar con Frencia y se la llevó Giménez. No pudo anotar Moreau pero el reloj se agotó y fue triunfo taninero.

Síntesis

Sarmiento (60): Maximiliano Ríos 11, Emiliano Giménez 16, Lautaro Moreau 8, Facundo González 12, Maximiliano Dubchuk 10 (FI), SantinoPizzolorusso 3 y Fabricio Maidana 0. DT: Eric Rovner.

Tokio (57): Maximiliano Barrios 6, Luciano Silvestrini 2, Enzo Carnaghi 3, Daniel Tabbia 9, Santiago González 8 (FI), Juan Krapp 16, Germán Frencia 13, Lautaro Ayala 0 y Eduardo Barlochi 0. DT: Agustín Ponissi.

Parciales: 13-13, 12-14 (25-27), 17-18 (42-45) y 18-12 (60-57).

Estadio: Club Sarmiento- Formosa