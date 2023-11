LO QUE DEJÓ EL PRIMER TOUR DE LA LVA CON MUTUAL POLICIAL EN COMPETENCIA

Cuatro partidos cerraron la última jornada del primer tour de la Liga de Vóleibol Argentina que tendrá siete tours en la fase regular. Este domingo, Monteros Vóley, River Plate, Ciudad Vóley y San Lorenzo terminaron el fin de semana de la mejor manera. El equipo de Mutual Policial de Formosa perdió frente a San Lorenzo por 3-2, y su participación dejó un saldo de un triunfo sobre Once Unidos por 3-1, y las caídas ante Boca Juniors y el azulgrana, en ambos casos por idéntico marcador: 3-2-

El cuarto día de juego comenzó con Defensores de Banfield que fue de menor a mayor y jugó un gran partido ante Monteros, pero no le alcanzó. El equipo tucumano se quedó con la victoria por 3-1 con parciales de 25-21, 25-11, 17-25 y 28-26. Wilson Acosta fue el máximo anotador con 23 puntos y el capitán de Monteros, Lucas Frontini, fue el que más marco para su equipo con 20.

En el segundo turno River le ganó a Tucumán de Gimnasia por 3-1 con parciales de 25-19, 28-30, 25-17 y 25-20 y se quedó con el segundo triunfo de este tour. Jorge López, del equipo tucumano fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, seguido de Pablo Denis Cabañas que marcó 22 para el conjunto de Núñez.

Ciudad y Boca se enfrentaron en el tercer duelo del día. El último campeón de la LVA venció 3-1 (25-17, 23-25, 25-14 y 25-20) al equipo de Marcelo Gigante que cerró su participación en el tour con un triunfo y dos derrotas. Vicente Parraguirre fue el máximo anotador del partido con 24, seguido de Juan Manuel Mangini que marcó 18 para Boca.

El cierre le tocó a San Lorenzo frente a Policial de Formosa. En un encuentro muy entretenido y cambiante, “Los Matadores” se quedaron con el triunfo por 3-2 con parciales de 25-19, 18-25, 23-25, 25-19 y 17-15. Gerónimo Elgueta fue el máximo anotador del partido con 26, mientras que Cristian Corvalán y Agustín Cáceres fueron los que más anotaron para el anfitrión del primer tour con 19 cada uno.

De esta manera culminó la primera parada después de jugarse 15 partidos que inauguraron la LVA RUS 2023/2024. Ciudad Vóley quedó como líder y puntaje ideal después de haber ganado los tres partidos que jugó, seguido por San Lorenzo y RiverPlate que ganaron dos de los tres partidos disputados y quedaron en el segundo lugar con seis puntos. UPCN San Juan Vóley también ganó los dos encuentros que jugó y junto al último campeón de la Liga son los únicos invictos del torneo.

¿Cómo sigue la LVA 2023/2024?

El Tour 2 se realizará en Mar del Plata en la casa de Once Unidos entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, pero antes en el mismo escenario se jugará el primer enfrentamiento interparejas. El partido será entre los marplatenses y Defensores de Banfield el próximo viernes 17 de noviembre desde las 21 hs con transmisión de TyC Sports. Los interparejas serán partidos que se jugarán ida y vuelta durante el transcurso de la fase regular en los que se respetará la localía. Los cruces serán: Boca vs River, San Lorenzo vs Ciudad, Defensores de Banfield vs Once Unidos, Tucumán de Gimnasia vs Monteros y Obras de San Juan vs UPCN.