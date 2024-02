LVA: POLICIAL ENFRENTA A BANFIELD, VIENE DE GANARLE A GIMNASIA

Momentos de definición en la LVA RUS 2023/2024. La primera jornada comenzó con cuatro partidos en el CEDEM Nº 2 de Caseros. En el primer turno Monteros Vóley venció a Obras de San Juan en sets corridos con parciales de 25-19, 25-19 y 25-16. Lucas Frontini fue el máximo anotador del partido con 13. Este resultado decretó el descenso del equipo sanjuanino a la A2, ya que está en la última posición a ocho puntos de Tucumán de Gimnasia con seis por jugar. Este viernes, Mutual Policial de Formosa (FOTO), que en su primera presentación le ganó a Gimnasia de Tucumán por 3-2, confrontará desde las 21, con Defensores de Banfield.

En el segundo encuentro del día Policial de Formosa y Tucumán de Gimnasia se enfrentaron desde las 15 hs en un partidazo que el conjunto tucumano dominaba por 2-0, pero los formoseños reaccionaron y lo dieron vuelta para llevárselo en tie-break. Los parciales fueron de 14-25, 22-25, 34-32, 25-20 y 15-10. Juan Esteban Rodríguez fue el máximo anotador con 26 puntos y para los ganadores Nathan Mota Krupp marcó 16.

El televisado del primer día del Tour 7 fue entre Ciudad Vóley y Defensores de Banfield. El líder se lo llevó por 3-0 con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22. El opuesto de Ciudad, Jonás Ponzio, fue el máximo anotador con 14 puntos y se quedó con el premio RUS al mejor jugador del partido, mientras que Gaspar Bitar fue premiado por BNA como el destacado del encuentro.

El cierre del día estuvo a cargo de River y Once Unidos. El equipo de Elián Quintana se quedó con el duelo ante los marplatenses con parciales de 25-23, 25-19 y 25-17. Pablo Denis Cabañas fue el máximo anotador con 20 puntos. El equipo Millonario escaló momentáneamente al quinto lugar de la tabla de posiciones y Once Unidos complicó sus chances de clasificarse a los Play Off.

Este viernes el Tour 7 seguirá con tres partidos que serán transmitidos por TyC Sports Play:

14 hs Obras de San Juan vs San Lorenzo

17 hs UPCN San Juan Vóley vs Boca Juniors

20 hs Policial Vóley vs Defensores de Banfield

PRENSA ACLAV