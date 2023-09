MARTIN LÓPEZ: «SIEMPRE UNO QUIERE VOLVER A DONDE SE SIENTE FELIZ»

La Asociación Mutual Policial de Formosa afronta su tercera temporada consecutiva en la máxima categoría del voley masculino de Argentina y lo hace con el regreso del Entrenador formoseño Martín López, hoy Asistente Técnico de la Selección Argentina, con pasado reciente en el voley de Qatar y con una extensa e importante trayectoria a nivel nacional e internacional. A continuación el DT repasa el armado del plantel, lo importante del trabajo de pretemporada que se está llevando a cabo y los objetivos a corto y largo plazo.

«La verdad es que estoy muy contento con este regreso. Siempre uno quiere volver a donde se siente feliz y en este caso, entrenar a Policial significa representar a la provincia de uno en una competencia nacional. El objetivo es que estas ganas, este entusiasmo y este optimismo que uno tiene se lo pueda trasladar al plantel» empezó destacando el Entrenador en Jefe.

Sobre el trabajo previo al comienzo de los partidos, López deslizó: «Es una temporada comprimida y larga a la vez. Es comprimida por la poca distancia en el tiempo que hay entre juego y juego en cada tour y larga porque hay mucho por hacer, mucho por jugar y mucho por ensamblar. Previo al primer tour esta la Supercopa que nos va a encontrar en parte del trabajo de Pretemporada. Planificamos un trabajo de más de ocho semanas con el objetivo de llegar de la mejor manera a la liga sabiendo que el objetivo del club siempre es ser protagonista, pelear arriba y esta temporada no va a ser la excepción».

«Es un plantel donde se congenían varios factores. Es un plantel con un promedio de edad no tan alto, con mucha juventud pero con jugadores que ya tienen varias temporadas como fichas mayores en los clubes en los que jugaron antes de llegar a Policial. Muchos hay pasado por Selecciones Nacionales formativas, han jugado en equipos importantes y han enfrentado a equipos importantes tanto a nivel nacional como internacional. Esa juventud, mezclada con hambre de gloria, con esas ganas de ganar, hace que junto con la dirigencia de la institución se los haya elegido para defender esta casaca» sostuvo Martín haciendo referencia al plantel de la 2023 / 2024.

Para cerrar el 1° Asistente de Marcelo Méndez en el combinado nacional subrayó: «Es muy importante tener al plantel entero disponible. En ese sentido que la cantera del club ya tenga ese rodaje de las dos temporadas anteriores es muy bueno. La permanente competencia por jugar, por ganarse un lugar en el equipo es clave para que todos estén comprometidos con el plantel y con el proyecto al máximo. Estoy muy contento con el plantel que se armó y creo que todos, cada uno desde su lugar, jugadores y Staff técnico, estamos ante una linda responsabilidad que es representar de la mejor manera posible no solo a Policial y al vóley, sino al deporte de la provincia».