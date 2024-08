PASÓ LA FECHA 14 DEL REGIONAL DE RUGBY Y VIENEN LOS PLAY 0FF

Este sábado se disputó en su totalidad la décimo cuarta y última fecha de la fase de clasificación del Torneo Regional de Rugby del NEA –Súper 10-, que reúne a equipos de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Paraguay. El representativo de Aguará de Formosa cayó en su visita a Taraguy de Corrientes por 41-28. A continuación los resultados definitivos. (FOTO: Aguará poco pudo hacer ante Taraguy, y cerró con derrota una floja campaña).

Resultados de la fecha 14

En Asunción (Paraguay): CURDA 30- San José 34

En Posadas (Misiones): CAPRI 6- Sixty de Resistencia (Chaco) 18

En Corrientes: Taraguy 41- Aguará de Formosa 28

En Corrientes: Aranduroga 58- Regatas de Resistencia (Chaco) 12

En Resistencia (Chaco): CURNE 36- San Patricio de Corrientes 33

—

Posiciones

Zona A: 1º) CURNE 51; 2º) CURDA 42; 3º) Sixty 36; 4º) San Patricio 30; 5º) Regatas 9.

Zona B: 1º) Taraguy 48; 2º) Aranduroga 32; 3º) San José 28; 4º) CAPRI 15; 5º) Aguará 13.

Clasificados:

A semifinales. CURNE (1º A) y Taraguy (1º B)

A Play Off: CURDA (2º A) y Sixty (3º A); Aranduroga (2º B) y San José (3º B).

Cruces Play Off: CURDA vs. San José y Aranduroga vs. Sixty.

—