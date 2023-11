POLICIAL DE FORMOSA COMENZÓ GANANDO EN LIGA DE VOLEIBOL

El equipo de Mutual Policial de Formosa derrotó a Once Unidos de Mar del Plata por 3-1 , con parciales por: 21-25, 25-18, 25-22 y 25-19. Gerónimo Elgueta fue el máximo goleador del partido con 24 puntos, en tanto que Bautista Gazaba fue el de Once Unidos con 21. (FOTO: Un pasaje del cruce entre Policial y Once Unidos, jugado en la jornada del jueves).

El partido se disputó en el Estadio Roberto Pando del Club San Lorenzo de Almagro (CABA), en el marco de la primera fecha del primer tour de la Liga Argentina de Voleibol. Policial, volverá a jugar el sábado a las 18, oportunidad en que se medirá con Boca Juniors.