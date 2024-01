POLICIAL JUEGA EN LOMAS DE ZAMORA EL CUARTO TOUR DE LA LIGA ARGENTINA

En Provincia de Buenos Aires, el conjunto que dirige Martín López jugará entre sábado y domingo un nuevo tour de la Liga Argentina de Voley 2023 / 2024. El conjunto formoseño marcha en el segundo puesto de la Fase Regular y buscará está fin de semana mantenerse en el lote de arriba de una temporada que aparece como pareja y donde cualquiera puede complicar a su rival de turno. Se juego en el Microestadio de Lomas de Zamora.

El conjunto formoseñe regresó a los entrenamientos el pasado 3 de enero. Fue tras el breve receso por las fiestas de fin de año y luego de haber jugado la final de la Copa ACLAV el pasado 22 de diciembre. Ese segundo puesto le permitió clasificar por tercera vez consecutiva al Sudamericano de Clubes.

Para la Asociación Mutual Policial aparecen Once Unidos y River como rivales de turno en esta mitad del mes de enero. Este sábado desde las 16 horas el rival será el equipo marplatense en tanto que el domingo al mediodía, más precisamente desde las 12 horas, llegará la hora de medir fuerzas ante el Millonario. Cabe destacar que en la semana, Policial jugó un partido amistoso en casa ante Regatas de Corrientes, conjunto que jugará la Liga Nacional Masculina de Vóley.

En la previa al viaje, el opuesto sanjuanino Gerónimo Elgueta manifestó: «Empezamos el año entrenando duro y con la intención de ir agarrando ritmo para todo lo que se viene en la segunda parte de la temporada. De la final con Ciudad y de la Copa en sí nos queda la felicidad de haber logrado el objetivo de meterse en un nuevo Sudamericano para la institución y el sabor un poco amargo de no haber jugado una gran final. De todas manera cada juego y cada torneo nos deja una enseñanza que hay que saber incorporar para lo que se viene. Debemos ganar la mayor cantidad de puntos posibles para terminar lo más arriba que se pueda en la Fase Regular».

Quién también habló fue el central formoseño Pablo Rivero que subrayó: «Al receso nos fuimos muy bien de animo y sabemos que eso era clave porque en esta parte se viene algo clave que es cerrar la fase regular de la mejor manera, estar a la altura deportiva de lo que implica jugar un torneo internacional y luego jugar nada más y nada menos que los play off. Este finde queremos sumar la mayor cantidad de puntos posibles, mantener el nivel, mantener la posición en la tabla pero sobretodo seguir creciendo como equipo».