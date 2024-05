REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DE DEPORTES DE LA PROVINCIA

(Agenfor) Las autoridades de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria recibieron esta mañana a sus pares de los organismos de Deportes de todo el interior de la provincia (foto).

Entre los puntos desarrollados sobresalió la presentación de la octava edición de los Juegos Juveniles Formoseños que como gran novedad para este 2024 pasan de las 8 disciplinas deportivas que han tenido en ediciones anteriores a 20.

Esto atento a que por el momento no hay ninguna noticia desde Nación sobre la realización de los Juegos Evita. De esta manera, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con el deporte y en consecuencia da mayor despliegue a los Juegos Juveniles Formoseños.

La competencia está dirigida a jóvenes de 14 a 17 años, nacidos en 2007, 2008, 2009 y 2010 y los deportes que formarán parte de los Juegos son los siguientes: vóley sub 17, atletismo sub 17, handballsub 17, básquet sub 17, futbol 11 sub 17, hockey sub 17, atletismo adaptado sub 17, judo sub 17, rugby sub 17, boxeo sub 17, ciclismo sub 17, gimnasia rítmica sub 15, gimnasia artística sub 15, pádel sub 17, natación sub 17, acuatlón sub 17, futsal, ajedrez, taekwondo WTF y tenis de mesa.

Los JJF tendrán inicialmente una instancia municipal, luego vendrá la departamental con los ganadores de los municipios y finalmente la provincial con quienes obtuvieron la fase departamental.

Hay fechas definidas para el desarrollo de los Juegos. El lanzamiento será el viernes 17 de mayo, luego vendrá la etapa de inscripción en cada municipio del 20 de mayo al 31 de mayo y más adelante el inicio de la competencia. La etapa local irá del 3 de junio al 18 del mismo mes, los departamentales del 19 de junio al 12 de julio y desde el 1 de agosto se iniciarán los provinciales que finalizarán el 14 de septiembre.

Los Juegos Evita también tenían su cita Nacional para los mayores de 60 todos los años pero ante la misma realidad, que no hay ninguna confirmación sobre su realización, la Secretaría de Deportes pondrá en marcha una competencia interna entre los Gimnasios Terapéuticos que hay en toda la provincia para que los adultos mayores tengan un espacio exclusivo.