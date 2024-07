Rugby NEA: ajustada derrota de Aguará frente a CAPRI

Por la undécima fecha del Torneo Regional de Rugby del NEA –Súper 10-, este sábado en la capital formoseña, el equipo de Aguará cayó ante CAPRI (Misiones) por 21-19 en un partido de mucho roce y alta intensidad. Con este resultado, los dirigidos por Rodrigo Bordoy, se encuentran en el último lugar de la Zona B con 12 unidades.

En resumen, el impecable trabajo del pack de forwards visitante, que prevaleció en las formaciones, fue fundamental para edificar una victoria que le viene muy bien a los posadeños, quienes obtuvieron cuatro puntos importantes en su lucha por clasificar a la segunda instancia del certamen.

En los otros cruces correspondientes, CURNE venció por 43-10 a Taragüy, al tiempo que Aranduroga se impuso por 29-17 ante San José. A su vez, San Patricio superó 40-38 a Sixty y CURDA doblegó por 25 a 10 a Regatas de Resistencia.

Posiciones

Zona A: Curne 43 puntos; CURDA 33, San Patricio 28, Sixty 23 y Regatas 9

Zona B: Taraguy 35; Aranduroga 22, San José 15, Capri 13 y Aguará 12

Próxima fecha -la número 12-

Capri vs. San José; CURDA vs. Aguará; Regatas vs. Sixty; San Patricio vs. Taraguy y Curne vs. Aranduroga.