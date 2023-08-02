SAN MARTÍN JUEGA EN CASA, Y SOL EN SALTA
La fecha 24 de la Zona 4 del Torneo Federal A, que organiza el Consejo Federal de la AFA, se cumplirá íntegramente este miércoles. En la capital formoseña, San Martín recibirá a Sarmiento de Resistencia, y Sol de América se presentará en Salta frente al local Juventud Antoniana.
ZONA 4
Miércoles 2 de Agosto
CRUCERO DEL NORTE DE POSADAS- 9 DE JULIO DE RAFAELA 02/08/2023 15:00 LLOBET * FABRICIO CÓRDOBA ARREGUES * CHRISTIAN PASCANAS GUZMAN * MARCOS DAVID PASCANAS LUJAN * EVELYN ROMINA DEÁN FÚNES
GIMNASIA Y TIRO DE SALTA – CENTRAL NORTE DE SALTA 02/08/2023 15:30 BILLIONE CARPIO * MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA VIALE * MARIANO SEBASTIAN CÓRDOBA SERALES * EMANUEL CÓRDOBA ACOSTA * FRANCISCO MARTIN SANTIAGO DEL ESTERO
SAN MARTIN DE FORMOSA- SARMIENTO DE RESISTENCIA. RESISTENCIA 02/08/2023 16:00 REKERS * FERNANDO CÓRDOBA FRANCO * ANDRES LEONARDO CORRIENTES SOSA * NICOLÁS MATIAS CORRIENTES AYALA * ANGEL ESTEBAN CORRIENTES
JUVENTUD ANTONIANA DE SALTA – SOL DE AMERICA DE FORMOSA 02/08/2023 22:00 GONZALEZ * GUILLERMO ADRIAN RESISTENCIA BRILLADA * FERNANDO ABEL RESISTENCIA RIOS * MARIA S0LEDAD RESISTENCIA AGUERO * EZEQUIEL AUGUSTO CATAMARCA