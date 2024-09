SAN MARTÍN YA CLASIFICÓ A LA COPA ARGENTINA Y SOL ESPERA

El Federal A ya tiene 8 clasificados a la Copa Argentina y quedan dos lugares

Finalizada la octava jornada de los nonagonales varios equipos confirmaron su cupo para la próxima edición de la Copa Argentina 2025.

Los clasificados hasta el momento son: 1- Club Ciudad de Bolívar, 2- Villa Mitre (Bahía Blanca), 3- Argentino (Monte Maíz), 4- Kimberley (Mar del Plata), 5- Central Norte (Salta), 6- Sarmiento (La Banda), 7- Sportivo Belgrano (San Francisco) y 8- San Martín (Formosa)

Con posibilidades

En el nonagonal sur resta definir un solo clasificado para la Copa: Santamarina (Tandil) o Gutiérrez SC.

El aurinegro tiene 11 puntos (+4) contra 8 de los mendocinos (-3) y es quien más chances tiene. El empate vs Olimpo en Bahía Blanca ya lo estaría clasificando. Gutiérrez por su parte necesita la victoria en Rawson vs Germinal y esperar que Olimpo le gane a Santamarina. No solo deben darse esos resultados sino también que la diferencia de gol le juegue a favor. Esa tal vez sea la parte más difícil ya que deberían darse varios factores al mismo tiempo (goleada de ambos lados, o al menos una goleada muy abultada para el Celeste).

Por el nonagonal norte también queda un solo cupo, pero éste está más parejo: Sportivo Las Parejas (9 pts. -3) o Sol de América de Formosa (8pts. – 0) será el otro clasificado.

El Lobo va de visitante vs San Martín de Formosa (que debe ganar si se quiere tener chances de meterse en las semis del Federal), mientras que Sol visita a Sarmiento de La Banda ante la misma situación. Es importante contemplar la diferencia de gol ya que es lo que determina la posición en caso de igualdad en puntos. (Gentileza: Interior Futbolero).