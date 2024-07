Sol de América y San Martín ya tienen fixture para la Zona Campeonato

Este domingo el Torneo Federal A entrará en su segunda etapa de la temporada. Tras la finalización de la primera ronda, Sol de América y San Martín de Formosa, pelearán por el ascenso directo en la Zona Campeonato, donde compartirán grupo. Esta instancia estará conformada por dos zonas, de 9 equipos cada uno. Se jugará a una ronda, todos contra todos, y los primeros dos clubes se clasificarán para la tercera fase.

En el caso de la Zona Reválida, también contará con dos grupos. Debían ser de 10 equipos cada uno, pero ante la baja de Sansinena de la competencia, habrá uno con 9 integrantes. También chocarán todos contra todos, a una sola rueda, y los primeros 6 de cada zona pasarán a la segunda fase de la Reválida. A su vez, el último ubicado en el grupo de 9, y los dos últimos del bloque de 10 equipos, perderán la categoría.

Así quedaron conformados los dos grupos y el fixture de la Zona Campeonato:

Zona A: Argentino (Monte Maíz), Camioneros, Ciudad de Bolívar, Germinal, Gutiérrez SC, Kimberley, Olimpo, Santamarina y Villa Mitre.

Zona B: 9 de Julio de Rafaela, Atenas de Río Cuarto, Central Norte, Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), San Martín (Formosa), Sarmiento de La Banda, Sol de América (Formosa), Sportivo Las Parejas y Sportivo Belgrano de San Francisco.

1ra. fecha – 21/07/24

1 CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO L. B. 8

2 SOL DE AMERICA vs. SAN MARTIN F. 7

3 SPORTIVO AC. vs. DEF. BELGRANO 6

4 SP. BELGRANO vs. ATENAS 5

LIBRE: 9 DE JULIO R. 9

2da. fecha – 28/07/24

ATENAS vs. SPORTIVO AC.

DEF. BELGRANO vs. SOL DE AMERICA

SAN MARTIN F. vs. CTRAL. NORTE

SARMIENTO L. B. vs. 9 DE JULIO R.

LIBRE: SP. BELGRANO

3ra. fecha – 04/08/24

9 DE JULIO R. vs. SAN MARTIN F.

CTRAL. NORTE vs. DEF. BELGRANO

SOL DE AMERICA vs. ATENAS

SPORTIVO AC. vs. SP. BELGRANO

LIBRE: SARMIENTO L. B.

4ta. fecha – 11/08/24

SP. BELGRANO vs. SOL DE AMERICA

ATENAS vs. CTRAL. NORTE

DEF. BELGRANO vs. 9 DE JULIO R.

SAN MARTIN F. vs. SARMIENTO L. B.

LIBRE: SPORTIVO AC.

5ta. fecha – 18/08/24

SARMIENTO L. B. vs. DEF. BELGRANO

9 DE JULIO R. vs. ATENAS

CTRAL. NORTE vs. SP. BELGRANO

SOL DE AMERICA vs. SPORTIVO AC.

LIBRE: SAN MARTIN F.

6ta. fecha – 25/08/24

SPORTIVO AC. vs. CTRAL. NORTE

SP. BELGRANO vs. 9 DE JULIO R.

ATENAS vs. SARMIENTO L. B.

DEF. BELGRANO vs. SAN MARTIN F.

LIBRE: SOL DE AMERICA

7ma. fecha – 01/09/24

SAN MARTIN F. vs. ATENAS

SARMIENTO L. B. vs. SP. BELGRANO

9 DE JULIO R. vs. SPORTIVO AC.

CTRAL. NORTE vs. SOL DE AMERICA

LIBRE: DEF. BELGRANO

8va. fecha – 08/09/24

SOL DE AMERICA vs. 9 DE JULIO R.

SPORTIVO AC. vs. SARMIENTO L. B.

SP. BELGRANO vs. SAN MARTIN F.

ATENAS vs. DEF. BELGRANO

LIBRE: CTRAL. NORTE

9na. fecha – 15/09/24

DEF. BELGRANO vs. SP. BELGRANO

SAN MARTIN F. vs. SPORTIVO AC.

SARMIENTO L. B. vs. SOL DE AMERICA

9 DE JULIO R. vs. CTRAL. NORTE

LIBRE: ATENAS