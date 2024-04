AGUARÁ DEBUTARÁ FRENTE A ARANDUROGA EN EL REGIONAL

A días del comienzo de la temporada del rugby regional, se aprobó el calendario y fixture correspondiente a la 24ª edición del torneo 2024 que reúne a los mejores equipos de NEA. Aranduroga y Taraguy animarán la tercera fecha, el sábado 27. El equipo formoseño de Aguará debutará en calidad de visitante frente a Aranduroga de Corrientes, el sábado 13 de abril. (FOTO: Takle bajo del hombre Aguará, una postal que se repetirá en el Regional 2024).

El inicio de la competencia más importante del rugby del NEA ya tiene todo listo. La edición 24 del Regional de Clubes del NEA volverá a atrapar la atención con la presencia de diez clubes en la Zona Campeonato, representando a Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Divididos en dos zonas para la primera fase -no habrá interzonales por razones presupuestarias-, jugarán bajo el formato de todos contra todos buscando puntos para meterse en semifinales o en playoffs.

El torneo se jugará en Primera e Intermedia comenzando el sábado 13.

Del certamen participarán seis clubes de la URNE: Aranduroga, CURNE, San Patricio, Sixty, Regatas Resistencia y Taraguy; de Formosa, Aguará y de Misiones lo hará CAPRI. En tanto que volverán a jugar de la Unión del Paraguay, CURDA y San José. Serán catorce jornadas de fase clasificatoria buscando a los protagonistas de las finales.

Las zonas establecidas para el círculo superior serán las siguientes: Zona A: CURNE, Sixty, CURDA, Regatas y San Patricio; Zona B: Aranduroga, Taraguy, CAPRI, Aguará y San José.

En estas primeras semanas, sobresalen los cruces de la tercera fecha (27 de abril), con los clásicos CURNE vs Sixty y Aranduroga vs Taraguy.

El campeón del Regional NEA 2024 logrará la clasificación al Torneo del Interior «A»; mientras que el subcampeón y el tercero, deberán jugar un repechaje para ingresar al Torneo del Interior «B». Si bien se perdió media plaza en competencias nacionales, los clubes buscarán revertir este año, la presencia nacional.

Con respecto al Regional B y C (comenzará el sábado 27 de abril) por el ascenso, tendrá cuatro zonas. En una primera fase, de seis fechas, todos contra todos por zona.

Luego, los primeros y segundos de cada zona siguen por el Regional B. Cuartos de final, semifinal y final. Los terceros juegan por el Regional C.

Y los cuartos por la Reclasificación con los primeros del Desarrollo de cada unión.

Las primeras fechas del torneo

El certamen que se inicia el sábado 13 de abril tendrá partidos atrapantes desde el primer capítulo: por la Zona A, CURNE recibirá a su clásico rival Regatas y Sixty recibe a CURDA; por la B, Aranduroga recibe a Aguará y Taraguy visita a CAPRI.

Por la segunda, (sábado 20), CURDA recibirá a CURNE, en Asunción, y Regatas a San Patricio, en Resistencia; mientras que CAPRI se enfrentará a Aranduroga. Aguará será local de San José.

En marco de la tercera fecha (27 de abril), habrá dos clásicos, CURNE será local de Sixty y Aranduroga recibirá a Taraguy. Completan San Patricio vs CURDA y San José vs CAPRI. Y en la cuarta (4 de mayo) Sixty vs San Patricio y CURDA vs Regatas por la Zona A, Taraguy recibirá a San José y CAPRI a Aguará. (Texto- Época de Corrientes).