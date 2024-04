RUGBY: AGUARÁ PERDIÓ EN EL DEBUT EN EL REGIONAL

En el inicio del Torneo Regional de Rugby del NEA 2024, Aguará de Formosa perdió frente a Aranduroga por 51-19, el partido se disputó el sábado en la capital correntina. Tras un primer tiempo de trámite parejo, el local tuvo una gran segunda etapa, y terminó consolidando una goleada en Santa Ana. Aranduroga, es el vice campeón vigente, y en el comienzo del certamen dejó en claro que quiere repetir el protagonismo de la temporada anterior. Aguará, tras el traspié intentará el sábado hacer un buen papel ante sus aficionados, cuando en Formosa reciba a San José de Asunción (Paraguay). (FOTO– Gentileza del sitio: Tiempo de Rugby: Un pasaje del cruce que protagonizaron correntinos y formoseños).

SINTESIS

Aranduroga 51: Rogelio Casco, Facundo Morel y Luciano Báez ; Melitón Gieco, Francisco Cadenas; Luciano Rey, Gianluca Scocco y Joaquín Vernengo; Maximiliano García y Enzo González; Ignacio Romero Artaza, Lucas Cerain, Cesar Jara, Isidro Vallejos Barbis y Luciano Páparo. Entrenador: Mario Moreschi

Aguará 19: Rodrigo Benítez, Mauro Bogarin y Facundo González; Carlos Amaya , Rodolfo Areco; Fabricio Melian, Mateo Dimitroff y Ramiro López; Lucas Alloi y Gerardo Casco; Nicolás Hermida, Alfredo Fernández Bedoya, Luciano Pinto, Fernando Colusso y Iván Fernández Bedoya. Entrenador: Rodrigo Bordoy

Progresión:

PT: 18′ penal Alfredo Fernández Bedoya (Ag)0-3; 22′ penal Enzo González (ARC)3-3; 37′ try Lucas Cerain (ARC) 8-3; 40′ penal Alfredo Fernández Bedoya (Ag) 8-6; 6′ penal Alfredo Fernández Bedoya (Ag) 8-9; 11′ penal Enzo González (ARC) 11-9; 15′ try Isidro Vallejos Barbis gol Lucas Cerain (ARC) 18-9; 18′ drop Juan Francisco Micielli (Ag) 18-12; 20′ try Isidro Vallejos Barbis (ARC) 23-12; 22′ try Ignacio Romero Artaza gol Lucas Cerain (ARC) 30-12; 29′ try Ignacio Romero Artaza gol Lucas Cerain (ARC) 37-12; 36′ try Ignacio González gol Lucas Cerain (ARC) 44-12; 40′ try Emanuel Zayas gol Alfredo Fernández Bedoya (Ag) 44-19; 41′ try y gol Lucas Cerain (ARC) 51-19.

Cambios ST: en Aranduroga ingresaron: Gonzalo Ognio; Ignacio Fruto; Mateo Ognio; Joaquín Quetglas, Juan Cruz De Marchi, Tomás Villordo, Ignacio González y Julián Vilorta. en Aguará ingresaron: Daniel Almirón, Juan Céspedes, Juan Garate, Matías Mazo, Jeremías Díaz, Juan Francisco Micielli, Santiago Álvarez y Emanuel Zayas.

Amonestados: PT: 17′ Melitón Gieco (ARC); 30′ Mauro Bogadin (Ag). ST: 12′ Jeremías Díaz (Ag).

Referee: Juan Bautista Zubieta

Cancha: Aranduroga

Intermedia: Aranduroga 43 – Aguará 0.

Otros resultados

CURNE 23- Regatas de Resistencia 9

Sixty de Resistencia 20- CURDA de Asunción (Paraguay) 6

CAPRI de Posadas 18- Taraguy de Corrientes 55

—

Fecha 3- Sábado 20 de Abril

Zona A

CURDA- CURNE de Resistencia

Regatas- San Patricio de Corrientes

Libre: Sixty

Zona B

Aguará de Formosa- San José de Asunción (Paraguay)

CAPRI de Posadas- Aranduroga de Corrientes

Libre: Taraguy.