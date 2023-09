COMIENZA EL TORNEO FEDERATIVO FEMENINO DE CLUBES: PARTICIPANTES, ZONAS Y FECHAS

TORNEO FEDERATIVO FEMENINO DE CLUBES – 2023

ETAPA PROVINCIAL DE LA COPA FEDERAL FEMENINA 2023 QUE

ORGANIZA EL CONSEJO FEDERAL DEL FUTBOL ARGENTINO

SEDE CLORINDA- DIAS 22/23 Y 24 DE SETIEMBRE DE 2.023.-

A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FUTBOL FEMENINO DE LA LIGA

CLORINDENSE DE FUTBOL

EQUIPOS PARTICIPANTES –

CLUB SPORTIVO CLORINDA LIGA CLORINDENSE DE FUTBOL

CLUB 29 DE SETIEMBRE LIGA LAGUNA BLANCA DE FUTBOL

CLUB SAN MARTIN- LIGA FORMOSEÑA DE FUTBOL

CLUB BERMEJO- LIGA DE FUTBOL DEL SUR- EL COLORADOCLUB MUNICIPAL- LIGA DE FUTBOL DEL CENTRO- IBARRETA

CLUB SALUD PUBLICA- LIGA PIRANENSE DE FUTBOL

RECEPCION DE DELEGACIONES día 22/09/2023- a las 18 hs.EN LA ESCUELA N.º 21

RCA DEL PARAGUAY- CALLE PARAGUAY Y SARMIENTO.-SE DEBE ENTREGAR

LISTA DE BUENA FE Y PAGO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS AL ORGANIZADOR.

LISTA DE BUENA FE 25 por equipos- (20 jugadoras-debidamente inscriptas en el sistema

COMET- cuatro personal del cuerpo técnico y un árbitro).-

ZONAS, GRUPOS Y FIXTURE

PRIMERA FECHA 1-2 LIBRE EL 3-

SEGUNDA FECHA- 3-1 LIBRE EL 2

TERCERA FECHA 2-3 LIBRE EL 1

ZONA A

1-Club 29 DE SETIEMBRE (Laguna Blanca)

2-Club SPORTIVO CLORINDA (Clorinda)

3-Club BERMEJO (El Colorado)

1ª Fecha 23/09/2023-08.30 hs. 2 ª fECHA 23/ 09 /202 3- 16.30 hs.

29 de Setiembre vs. Sportivo Clorinda Bermejo vs. 29 de Setiembre

Libre Club Bermejo Libre Club Sportivo Clorinda

3 ª Fecha- 24/09/202308.30 hs.

Sportivo Clorinda vs. Bermejo

Libre Club 29 de Setiembre

Clasificado:

ZONA B

1 MUNICIPAL (Ibarreta)

2 SAN MARTIN (Formosa)

3 SALUD PUBLICA (Pirané)

1ª Fecha 2 3 /09/23- 08.30 hs. 2 ª fECHA 2 4309/2023-16.30 hs

Municipal vs. San Martín Salud Pública vs. Municipal

Libre Club Salud pública Libre Club San Martín

3 ª Fecha- 25/09/2023- 08.30 hs

San Martín vs. Salud Pública

Libre Club Municipal

Clasificado

Reglamento vigente el provisto por el Consejo Federal.-

INSCRIPCION DE EQUIPOS- $ 25.000 por equipo.-

ARANCEL DE ARBITROS $ 10.000 la terna POR PARTIDO, a cargo de

cada uno de los equipos participantes ($ 5.000 C/U).- LA FINAL $ 15.000

FEDERACION FORMOSEÑA DE FUTBOL 15 DE SETIEMBRE DE 2023.-