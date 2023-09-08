LA FECHA 29 DE LA ZONA 4 DEL TORNEO FEDERAL A
El Consejo Federal de la AFA, confirmó la programación de la fecha 29 de la Zona 4 del Torneo Federal A, la que se jugará entre el viernes 8 y sábado 9. Los equipos formoseños de Sol de América y San Martín, jugaran sus respectivos compromisos en la tarde sabatina. La fecha 30, se disputará el miércoles 13. A continuación todos los detalles.
ZONA 4
Viernes 8 de septiembre
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NUEVE DE JULIO RAFAELA CRAL. NORTE SALTA 08/09/2023 20:30 BILLIONE CARPIO * MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO SUAREZ * LEONEL SAN ANTONIO DE -ARECO NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN
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J. ANTONIANA SALTA GIMNASIA Y TIRO SALTA 08/09/2023 22:00 CEBALLOS * CESAR ANTONIO CÓRDOBA ARREGUES * CHRISTIAN PASCANAS GUZMAN * MARCOS DAVID PASCANAS SILCAN JEREZ* MAXIMILIANO GABRIEL VALLE VIEJO
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SOL DE AMERICA FORMOSA SARMIENTO RESISTENCIA 09/09/2023 15:00 REKERS * FERNANDO CÓRDOBA FRANCO * ANDRES LEONARDO CORRIENTES SOSA * NICOLÁS MATIAS CORRIENTES AYALA * ANGEL ESTEBAN CORRIENTES
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BOCA UNIDOS CORRIENTES SAN MARTIN FORMOSA 09/09/2023 16:00 CARRANZA * ALVARO VILLA MARÍA BALMACEDA * MATIAS EZEQUIEL RÍO TERCERO GONZALEZ * MATIAS SAN FRANCISCO AGLI * MARIANO EXEQUIEL OBERA
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