viernes, septiembre 8, 2023
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LA FECHA 29 DE LA ZONA 4 DEL TORNEO FEDERAL A

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El Consejo Federal de la AFA, confirmó la programación de la fecha 29 de la Zona 4 del Torneo Federal A, la que se jugará entre el viernes 8 y sábado 9. Los equipos formoseños de Sol de América y San Martín, jugaran sus respectivos compromisos en la tarde sabatina. La fecha 30, se disputará el miércoles 13. A continuación todos los detalles.

ZONA 4

Viernes 8 de septiembre

NUEVE DE JULIO RAFAELA CRAL. NORTE SALTA 08/09/2023 20:30 BILLIONE CARPIO * MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO SUAREZ * LEONEL SAN ANTONIO DE -ARECO NARDELLI * MARTIN DANIEL  LUJÁN

J. ANTONIANA SALTA GIMNASIA Y TIRO SALTA 08/09/2023 22:00 CEBALLOS * CESAR ANTONIO CÓRDOBA ARREGUES * CHRISTIAN  PASCANAS GUZMAN * MARCOS DAVID  PASCANAS SILCAN JEREZ* MAXIMILIANO GABRIEL VALLE VIEJO

Sábado 9 de septiembre

SOL DE AMERICA FORMOSA SARMIENTO RESISTENCIA 09/09/2023 15:00 REKERS * FERNANDO CÓRDOBA FRANCO * ANDRES LEONARDO CORRIENTES SOSA * NICOLÁS MATIAS CORRIENTES AYALA * ANGEL ESTEBAN   CORRIENTES

BOCA UNIDOS CORRIENTES SAN MARTIN FORMOSA 09/09/2023 16:00 CARRANZA * ALVARO VILLA MARÍA BALMACEDA * MATIAS EZEQUIEL RÍO TERCERO GONZALEZ * MATIAS SAN FRANCISCO AGLI * MARIANO EXEQUIEL OBERA

 

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