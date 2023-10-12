LA PROGRAMACION DE LA FECHA 35 DE LA ZONA 4 DEL FEDERAL “A”
El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles la programación de la fecha 35 de la Zona 4 del Torneo Federal A, la misma se cumplirá entre el viernes, sábado y domingo. San Martín (FOTO) recibirá el domingo a partir de las 18 al puntero Gimnasia y Tiro de Salta, será en la capital formoseña. Tendrá fecha libre: Sol de América de Formosa.
ZONA 4-FECHA 35
Viernes13/10
NUEVE DE JULIO RAFAELA BOCA UNIDOS CORRIENTES 13/10/2023 20:30 DIAZ * JOSÉ VILLA MERCEDES FLORES ROIG* JUAN IGNACIO TILISARAO NOGUERA* MATIAS EDGARDO SAN LUIS OJEDA * FEDERICO HERNAN VILLA MERCEDES
Sábado 14/10
SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA CRUCERO DEL NORTE POSADAS 14/10/2023 16:30 AMICONI * BRUNO SALTO SUAREZ * LEONEL SAN ANTONIO DE ARECO NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN SOSA * NICOLÁS MATIAS CORRIENTES
Domingo 15/10
SAN MARTIN F. FORMOSA GIMNASIA Y TIRO SALTA 15/10/2023 17:00 NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO PEREZ * SERGIO MAURICI0 CORRIENTES FRANCO * ANDRES LEONARDO CORRIENTES
CRAL. NORTE SALTA JUVENTUD ANTONIANA SALTA 15/10/2023 18:30 CEBALLOS * CESAR ANTONIO CÓRDOBA VIGLIETTI * CARLOS JAVIER SALTO BADANO * JOAQUIN SALADILLO BENITES * GUSTAVO FEDERICO SALTA