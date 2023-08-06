SOL DE AMÉRICA RECIBE A BOCA UNIDOS
La fecha 25 de la Zona 4 del Torneo Federal A, competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA, se disputará íntegramente este domingo. Sol de América, en su estadio del Lote 34, recibirá a Boca Unidos de Corrientes, desde las 20. El otro equipo formoseño en la competencia, San Martín, tendrá fecha libre. A continuación todos los detalles.
ZONA 4
Domingo 6
SARMIENTO RESISTENCIA- GIMNASIA Y TIRO DE SALTA 06/08/2023 17:00 CAVALLERO * LUCAS NICOLAS TOTORAS FLEITAS * HUGO ROSARIO MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE MANDUCA * MAXIMILIANO SANTA FE
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CENTRAL NORTE DE SALTA- CRUCERO DEL NORTE DE POSADAS 06/08/2023 17:00 ACOSTA * FRANCISCO MARTIN SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ * LUIS FERNANDO SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA * WILLIAMS RICARDO SANTIAGO DEL ESTERO SAYAGO * JORGE ANTONIO SANTIAGO DEL ESTERO
9 DE JULIO DE RAFAELA- JUVENTUD ANTONIANA DE SALTA 06/08/2023 19:00 REKERS * FERNANDO CÓRDOBA PEREZ * SERGIO MAURICI0 CORRIENTES FRANCO * ANDRES LEONARDO CORRIENTES SOSA * NICOLÁS MATIAS CORRIENTES-
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SOL DE AMERICA DE FORMOSA- BOCA UNIDOS DE CORRIENTES 06/08/2023 20:00 AMICONI * BRUNO SALTO VIGLIETTI * CARLOS JAVIER SALTO LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN
LIBRE: San Martín (Formosa).
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